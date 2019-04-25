2019-04-25T17:16:47+03:00
Общество

«Усы надежды»: Русская Русалка Влада Чигирева примерила новый образ

Поклонники оценили юмор известной Олимпийской чемпионки
ГОШЕВ Игорь
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева из города Ростова-на-Дону нетрадиционным способом решила поднять настроение поклонникам своего Инстаграм.

Красавица-спортсменка примерила на себя новый образ, в нем она и показалась подписчикам: девушка пририсовала себе могучие усы, а дополнила композицию розой, которую держит в зубах.

- На кого из известных миру личностей я похожа? - спросила у поклонников Русская Русалка и пожелала всем "позитивного дня".

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На кого из известных миру личностей я похожа?
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Подписчики Влады начали предлагать свои варианты: «Усы надежды: Черчесов», «Барон Мюнхгаузен», «Сальвадор Дали, носил такие усы», «Д’ Артаньян» и «Вы и есть известная личность».

Пост с фото Влады Чигиревой набрал больше тысячи лайков.

Кстати, в одном из своих постов спортсменка призналась, что тренируется по 12 часов в день. Зато ее результатами и коллег по команде гордится вся страна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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