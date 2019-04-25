Новым председателем совета руководителей Кировского района Ростова-на-Дону избран президент экономического вуза

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-25T17:18:04+03:00

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В среду, 24 апреля, состоялось заседание совета руководителей Кировского района Ростова-на-Дону, где сосредоточены важнейшие административные структуры, включая полпредство президента в ЮФО и облправительство, а также штаб-квартиры ведущих компаний.

В этом мероприятии приняли участие замглавы горадминистрации по экономике Светлана Камбулова, глава администрации Кировского района Роман Волошин, депутаты Законодательного собрания региона и городской думы, а также топ-менеджеры предприятий и организаций.

- Сегодня развитие нашего города идет таким образом, что Кировский район – в центре реализации практически всех масштабных мероприятий, - подчеркнул Роман Волошин. - В район приходят инвесторы, многие представители бизнес-сообщества активно продвигают свои проекты, проявляя инициативу, ответственный подход и желание участвовать в работе нашего совета.

Он уточнил, что по итогам минувшего года инвестиции в основной капитал составили 10,2 млрд рублей — то есть 13,4 процента от общего объема инвестиций в целом по Ростову-на-Дону, и основная часть этих вложений была направлена на строительство зданий и сооружений. А вообще в инвестиционный перечень включены семнадцать проектов, реализуемых на территории центрального района Ростова-на-Дону, с общим «весом» на сумму порядка 30 млрд рублей

При этом среднемесячная начисленная зарплата сотрудников крупных и средних организаций района за январь уже текущего года составила 42,3 тысячи рублей (на 3 процента больше среднего показателя по городу).

Светлана Камбулова, в свою очередь, отметила значительность вклада, который вносит Кировский район в экономику мегаполиса.

Кроме того, в ходе заседания совета был избран его новый председатель — единогласным решением участников им стал президент РИНХа Адам Альбеков.

ИСТОЧНИК KP.RU