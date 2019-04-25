2019-04-25T17:18:04+03:00
Экономика

Новым председателем совета руководителей Кировского района Ростова-на-Дону избран президент экономического вуза

В центре южной столицы дислоцируются важнейшие административные структуры и штаб-квартиры ведущих компаний
Александр СЕВЕРСКИЙ
Поделиться:
Новому председателю совета руководителей Кировского района рекомендовали продолжить добрые традиции по организации взаимодействия администрации и бизнес-сообщества. Фото: пресс-служба горадминистрации.Новому председателю совета руководителей Кировского района рекомендовали продолжить добрые традиции по организации взаимодействия администрации и бизнес-сообщества. Фото: пресс-служба горадминистрации.
Изменить размер текста:

В среду, 24 апреля, состоялось заседание совета руководителей Кировского района Ростова-на-Дону, где сосредоточены важнейшие административные структуры, включая полпредство президента в ЮФО и облправительство, а также штаб-квартиры ведущих компаний.

В этом мероприятии приняли участие замглавы горадминистрации по экономике Светлана Камбулова, глава администрации Кировского района Роман Волошин, депутаты Законодательного собрания региона и городской думы, а также топ-менеджеры предприятий и организаций.

- Сегодня развитие нашего города идет таким образом, что Кировский район – в центре реализации практически всех масштабных мероприятий, - подчеркнул Роман Волошин. - В район приходят инвесторы, многие представители бизнес-сообщества активно продвигают свои проекты, проявляя инициативу, ответственный подход и желание участвовать в работе нашего совета.

Он уточнил, что по итогам минувшего года инвестиции в основной капитал составили 10,2 млрд рублей — то есть 13,4 процента от общего объема инвестиций в целом по Ростову-на-Дону, и основная часть этих вложений была направлена на строительство зданий и сооружений. А вообще в инвестиционный перечень включены семнадцать проектов, реализуемых на территории центрального района Ростова-на-Дону, с общим «весом» на сумму порядка 30 млрд рублей

При этом среднемесячная начисленная зарплата сотрудников крупных и средних организаций района за январь уже текущего года составила 42,3 тысячи рублей (на 3 процента больше среднего показателя по городу).

Светлана Камбулова, в свою очередь, отметила значительность вклада, который вносит Кировский район в экономику мегаполиса.

Кроме того, в ходе заседания совета был избран его новый председатель — единогласным решением участников им стал президент РИНХа Адам Альбеков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
График работы Почты России на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: когда открыты отделения
В Ростове-на-Дону задержали банду, которая вывела в теневой оборот более 15 млрд рублей
«Усы надежды»: Русская Русалка Влада Чигирева примерила новый образ
«Секси и с чувством юмора все в порядке»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала смешное видео со съемок
В Ростове-на-Дону хулиган попал под следствие за укус полицейского
«Все, хватит худеть»: Поклонники просят «Миссис Россия» Полину Диброву остановиться
«Давно пора!»: Звезда Playboy Мария Лиман подумывает о материнстве
«В лучах заката»: Известная пловчиха Юлия Ефимова попрощалась с Москвой
В ЮФУ стартует Всероссийский педагогический хакатон
«Да ты — огонь!»: «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко запел
В Ростове-на-Дону выберут лучших молодых преподавателей
В Ростовской области отец-алиментщик отдал долг после того, как у него забрали права
В Ростове-на-Дону ЕГЭ и ГИА будут сдавать 13 тысяч выпускников
В общественном транспорте Ростова-на-Дону больше нет желтых валидаторов