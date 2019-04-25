2019-04-25T17:23:03+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали банду, которая вывела в теневой оборот более 15 млрд рублей

Группировка на скамье подсудимых оказалось 15 человек
Илья БОГОМОЛОВ
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В результате махинаций ростовчан в теневой оборот утекали миллиарды.В результате махинаций ростовчан в теневой оборот утекали миллиарды.
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Донское управление ФСБ сообщило о задержании 25 членов межрегионального преступного сообщества, которые вывели в теневой оборот более 15 миллиардов рублей. Эти люди проводили незаконные банковские операции, используя более 400 коммерческих фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Один из задержанных признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, его осудили по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Неправомерный оборот средств платежей" и "Организация преступного сообщества". В итоге мужчина получил 3,5 года колонии.

Дела остальных членов преступного сообщества в настоящее время рассматриваются судами. Установлено, что заказчиками нелегальной финансовой деятельности были жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края. Повторим, что в результате данных махинаций в теневой оборот было выведено свыше 15 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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