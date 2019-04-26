Жители центра Ростова-на-Дону жалуются на сильный запах канализации

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-26T13:08:24+03:00

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Жители центральной части донской столицы жалуются на неприятный запах, который чувствуются на ряде улиц. По словам прохожих, находится на улице невозможно. Ростовчане подозревают, что виной всему канализация. Однако в Водоканале утверждают, никаких крупных утечек 25-26 апреля не происходило.

- Не было закупорок, ни утечек, - пояснили "КП-Ростов" в пресс-службе предприятия. - Есть подозрения на ливневки, нужно смотреть на их состояние, но пока точно сказать ничего не можем.

Напомним, днем 24 апреля ростовчане стали жаловаться в социальных сетях на дым, которым заволокло центр города, западный жилой массив, Военвед, улицу Ленина, Сельмаш и Александровку. Как оказалось, источником дыма стал пожар в поселке Каратаево, что расположен на западной окраине донской столицы, за Левенцовкой. Однако это не чрезвычайно происшествие - местная администрация планово выжигала камыш.

ИСТОЧНИК KP.RU