Жители центра Ростова-на-Дону жалуются на сильный запах канализации
Жители центральной части донской столицы жалуются на неприятный запах, который чувствуются на ряде улиц. По словам прохожих, находится на улице невозможно. Ростовчане подозревают, что виной всему канализация. Однако в Водоканале утверждают, никаких крупных утечек 25-26 апреля не происходило.
- Не было закупорок, ни утечек, - пояснили "КП-Ростов" в пресс-службе предприятия. - Есть подозрения на ливневки, нужно смотреть на их состояние, но пока точно сказать ничего не можем.
Напомним, днем 24 апреля ростовчане стали жаловаться в социальных сетях на дым, которым заволокло центр города, западный жилой массив, Военвед, улицу Ленина, Сельмаш и Александровку. Как оказалось, источником дыма стал пожар в поселке Каратаево, что расположен на западной окраине донской столицы, за Левенцовкой. Однако это не чрезвычайно происшествие - местная администрация планово выжигала камыш.
ИСТОЧНИК KP.RU