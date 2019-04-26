В Ростове-на-Дону на два месяца ограничат движение по пяти улицам
Департамент автомобильных дорог Ростова сообщает об ограничениях движения транспорта в связи с ремонтом проезжей части ряда улиц.
Итак, с 15 мая по 1 августа будет частично перекрыты участки:
- улица Гусева - от проспекта Ставского до переулка Олимпийского;
- переулок Рыбный - от улицы Профсоюзной до улицы Никитина;
- улица Вологодская - от улицы Армянской до проспекта Королева;
- улица Таганрогская - от улицы Вавилова до переулка Авиамоторный;
- улица Страны Советов - от одноименной площади до улицы 50-лет Ростсельмаша.
Также, в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры с 6 часов утра 24 мая до 5 утра 25 числа будет прекращено движение транспорта по улице Московской на участке от Буденновского проспекта до переулка Семашко и по переулку Соборному - между улицами Темерницкая и Московская.
ИСТОЧНИК KP.RU