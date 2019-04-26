2019-04-26T15:49:36+03:00
Общество

Только с билетом и паспортом: На главном вокзале Ростова-на-Дону изменился пропуск к перрону

Теперь подход к поездам даже для провожающих будет при предъявлении документа
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону изменилась схема посещения "Ростов-Главный".В Ростове-на-Дону изменилась схема посещения "Ростов-Главный".Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Ростове-на-Дону изменилась схема посещения Главного железнодорожного вокзала города Как рассказали в пресс-службе СКЖД, теперь, чтобы пройти на перрон, потребуется как минимум паспорт - речь идет о встречающих и провожающих. А вот сами пассажиры в обязательном порядке должны будут предъявить проездные документы.

В ведомстве пояснили, что такая мера ни что иное как исполнение требований законодательства РФ. В частности, постановления Правительства России под номером 495 «Об обеспечении требований транспортной безопасности».

Так что всех настоящих и будущих пассажиров и их сопровождающих просят прибывать на вокзал заблаговременно, а также с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

Кстати, в донской столице на два месяца ограничат движение по пяти улицам. Известно, что ограничения вступят в силу с 15 мая. Кроме того, будет ограничено движение и в центе города, но уже в конце мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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