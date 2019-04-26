Рэпер Баста похвастался тремя миллионами подписчиков в Инстаграм

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-26T17:05:18+03:00

А те в свою очередь поблагодарили певца за творчество

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Рэпер Баста, в миру известный как Василий Вакуленко из города Ростова-на-Дону, поделился с поклонниками радостной новостью о том, что в его Инстагрм теперь три миллиона (!) подписчиков.

- Спасибо! - подписал певец пост с внушительной цифрой.

А поклонники в свою очередь принялись благодарить самого Басту.

- Вася, ты заслужил, то что имеешь. Нас гораздо больше, это всего лишь Инстаграм, - написал один из них.

- Вам спасибо! Мне 57 и я уже много лет слушаю вас! - признался другой.

- Потому что ты лучший, - написал третий.

bastaakanoggano Три дня подряд, три больших сольных концерта на трёх разных площадках Москвы.

Но был и такой комментарий-признание: "Нас намного больше, чем три миллиона, каждая твоя песня мотивация, видно, что душу вкладываешь, и слушаются они соответственно!"

К слову, только этот пост артиста набрал больше 60 тысяч лайков.

Напомним, биографию Басты. Как удалось выяснить газете "Комсомольская правда Ростов-на-Дону" у автора хита "Выпускного" не было своего бала, рэпера Василия Вакуленко выгнали из школы за прогулы.

ИСТОЧНИК KP.RU