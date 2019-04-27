В Ростове-на-Дону на улице Станиславского провалился асфальт

СЕГОДНЯ 18:04 2019-04-27T18:16:59+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают очередной провал. На этот раз речь идет о многострадальной улице Станиславского в центре донской столицы, которую капитально ремонтировали не так давно.

Если верить автору поста, который опубликовал фотографии в одном из городских пабликов, инцидент произошел на пересечении с проспектом Ворошиловским.

В соцсетях активно обсуждают произошедшее. Фото: Группа Вконтакте "Это Ростов".

- Года не прошло, рубаха завернулась, - высказался горожанин.

По словам других Интернет-пользователей, такое там уже пару недель.

- Стоял красный отбойник все это время, а сегодня его уже не стало. И никто не делает ничего. По любому кто-то влетит по незнанию, - подписал один.

- А там был капитальный ремонт меньше года назад, за который было потрачено много миллионов, за который заплатили мы, налогоплательщики, - пишет другой.

- Стабильно! Просто место плохо смазали клеем: нужно больше клея, - пошутил третий.

Напомним, завершение реконструкции улицы Станиславского в Ростове-на-Дону обойдется еще в 209 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU