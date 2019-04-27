В Ростове-на-Дону на улице Станиславского провалился асфальт
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают очередной провал. На этот раз речь идет о многострадальной улице Станиславского в центре донской столицы, которую капитально ремонтировали не так давно.
Если верить автору поста, который опубликовал фотографии в одном из городских пабликов, инцидент произошел на пересечении с проспектом Ворошиловским.
В соцсетях активно обсуждают произошедшее. Фото: Группа Вконтакте "Это Ростов".
- Года не прошло, рубаха завернулась, - высказался горожанин.
По словам других Интернет-пользователей, такое там уже пару недель.
- Стоял красный отбойник все это время, а сегодня его уже не стало. И никто не делает ничего. По любому кто-то влетит по незнанию, - подписал один.
- А там был капитальный ремонт меньше года назад, за который было потрачено много миллионов, за который заплатили мы, налогоплательщики, - пишет другой.
- Стабильно! Просто место плохо смазали клеем: нужно больше клея, - пошутил третий.
Напомним, завершение реконструкции улицы Станиславского в Ростове-на-Дону обойдется еще в 209 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU