2019-03-15T14:09:00+03:00
Общество

Завершение реконструкции ул. Станиславского в Ростове-на-Дону обойдется еще в 209 млн рублей

За каждый метр от пр. Буденновского до пер. Семашко, сделанный подрядчиком «под ключ», мэрия готова заплатить по 475 тысяч рублей
Александр СТЕПАНОВ
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Сроки завершения реконструкции ул. Станиславского сдвигались не раз. Посмотрим, что будет в этот раз.Сроки завершения реконструкции ул. Станиславского сдвигались не раз. Посмотрим, что будет в этот раз.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Самый знаменитый дорожный долгострой Ростова-на-Дону к концу осени текущего года все-таки будет окончательно сдан — по крайней мере, шанс на это появился вполне конкретный, поскольку Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры объявила анонсированный ранее, на заседании гордумы южной столицы, конкурс на завершение реконструкции ул. Станиславского - и в четверг, 14 марта, отчиталась, что закупочная документация прошла контроль на соответствие нормам.

За обновление участка этой улицы от пр. Буденновского до пер. Семашко (т. е. вдоль северной границы Центрального рынка и Кафедрального собора) городские власти готовы заплатить 209 млн рублей.

Иначе говоря, как следует из простого арифметического подсчета, за каждый погонный метр подрядчик получит 475 тысяч рублей - правда, за такие деньги он должен сделать все «под ключ».

Как следует из технического задания к проведению работ, с которым ознакомилась «КП» - Ростов-на-Дону», фирма, которая возьмется за реконструкцию заключительного участка Станиславского, обязан выполнить самостоятельно, т. е. без привлечения к делу других субподрядчиков к исполнению своих обязательств по контракту целый комплекс работ. В список из двенадцати пунктов входят не только асфальтирование проезжей части, но и обустройство всех инженерных сетей — электрических, канализационных, водоснабжения и теплоснабжения, а также перекладка трамвайных рельсов и установка бордюров.

Если же обнаружатся недостатки или откровенные дефекты, то, отмечается в документации к госзаказу, исполнитель контракта должен устранить их за свой счет «в установленный заказчиком разумный срок», а если временные рамки отдельно не прописаны, то на переделку отводится десять суток.

Период исполнения всех работ — с момента заключения контракта (заявки принимаются до 30 марта, сам аукцион назначен на 5 апреля) и до 30 октября.

Таким образом, цена реконструкции ул. Станиславского, которая длится уже несколько лет, вырастет полутора миллиардов рублей.

Изначально, напомним, стоимость работ, договор на проведение которых был заключен в 2016-м, оценивалась в 860 млн рублей, а сдать объект — целиком, разумеется, все 3,2 км, от Театральной площади до площади 5-го Донского корпуса — должны были к 31 мая 2018-го, аккурат перед стартом ЧМ-2018.

Потом, буквально перед тем, как приступить непосредственно к выполнению, цена вопроса поднялась, после корректировки проектно-сметной документации, сразу до 970 миллионов.

Однако вскоре все планы полетели в тартарары — археологи объявили, что в котлованах, вырытых для замены инженерных коммуникаций, обнаружен некрополь и останки более чем ста меотов. Сначала власти утверждали, что успеют все равно в срок, но к началу «чемпионатского» года стало понятно: проект снова придется менять, сроки сдвигать.

В общем, в начале июня, то есть за две недели до мундиаля, было решено привести в относительный порядок хотя бы то, что раскопали, да так и не успели заасфальтировать, дорожников заставили работать круглосуточно, однако буквально за день до матча-открытия чемпионата мира власти озвучили, что к сумме, потраченной на реконструкцию, которая к тому времени выросла уже до 1,2 млрд, придется добавить еще 84 млн — на светофоры, создание «дорожной одежды» и вообще обустройство дороги.

А уже в августе все того же 2018-го, когда отгремел ЧМ, окончательно стало очевидно: доделать ул. Станиславского никак не получится и до конца года.

И вот сейчас, получается, того и гляди, наступит тот самый долгожданный завершающий этап реконструкции — если не считать, конечно, что местами вдоль фактически заново построенной улицы уже появились проблемные участки: где-то асфальт «пополз» от жары, где-то плитка обвалилась. Впрочем, их, по идее, восстанавливает за свой счет подрядчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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