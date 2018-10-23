Улица Станиславского в Ростове-на-Дону стала проваливаться после дождя

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-23T10:29:30+03:00

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Ростовчане в социальных сетях обсуждают фотографии с многострадальной улицы Станиславского, где после дождя на тротуаре стала проваливаться плитка. Ямы образовались сразу в нескольких местах.

Возмущенные горожане требуют, чтобы подрядчик переделал данный участок дороги. Некоторые требуют лишить строительную организацию лицензии и больше не допускать до работ на ростовских улицах.

Напомним, масштабная реконструкция улицы Станиславского с перекладкой трамвайный путей стартовала в марте 2017 года, а затем затянулась. Работы должны были закончиться к концу мая 2018-го - перед чемпионатом мира по футболу, но затем этот срок несколько раз сдвигался. Ростовчане упрекали местные власти за то, что огромные бюджеты на запланированные работы были разворованы, а затем ремонт дороги завершался кое-как. Ранее в социальных сетях уже всплывали "косяки" проведенных работ.