2019-04-28T17:14:52+03:00
Происшествия

Следком проводит проверку по факту гибели пяти человек в иномарке, сорвавшейся в реку Дон под Константиновском

В СКР уточнили, что поиски двух тел на данный момент еще продолжаются
Александр СТЕПАНОВ
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Машину достали из реки с помощью подъемного крана. Фото: "КП".Машину достали из реки с помощью подъемного крана. Фото: "КП".
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Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели пяти человек в сорвавшемся в реку Дон автомобиле Kia Srectra – ДТП, напомним, произошло в воскресенье, 28 апреля.

- Водитель автомобиля "Киа", двигаясь по автодороге в восьмистах метрах от города Константиновска, на правом берегу реки Дон, не справившись с управлением, допустил съезд с берега в реку, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении СКР. - В результате произошедшего водитель, а также четыре пассажира погибли — они утонули в воде. По данному факту проводится доследственная проверка, цель которой — установить все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

В Следкоме подтвердили информацию, поступившую ранее от источника «КП» о том, что на данный момент найдены тела троих погибших, поиски еще двоих пока продолжаются.

Собеседник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах сообщил, что в салоне обнаружены тела трех жительниц Константиновска, находившихся на заднем сидении иномарки - Елены Бунниковой, Александры Иващенко и Алевтины Шадриной. А мужчин, отца и сына Поповых, Сергея и Андрея (последний, предположительно, был за рулем), вероятно, смыло водой, когда они пытались выбраться, и унесло течением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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