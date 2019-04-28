2019-04-28T17:22:06+03:00
Происшествия

«Шансов, что кто-то выжил, почти нет»: в Ростовской области легковушка с людьми сорвалась в реку Дон с моста

Спасатели извлекли из машины тела трех женщин, а вот двоих мужчин, отца и сына, ехавших на передних сидениях, найти не удалось [эксклюзив "КП", список погибших и фото с места ЧП]
Александр СТЕПАНОВ
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Спасатели обследуют дно реки. Фото: МЧС.Спасатели обследуют дно реки. Фото: МЧС.
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Трагедией завершилась поездка на автомобиле для нескольких жителей Константиновска в воскресенье, 28 апреля: их легковушка Kia Spectra, по непонятным на данный момент причинам, потеряла управление во время проезда через мост, и сорвалась в реку Дон.

- По предварительным данным, в легковушке ехали четыре-пять человека — одна компания, родственники, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах. - Шансов, что кто-то выжил, практически нет. Уточняется информация о том, что люди направлялись в Пасху на кладбище — проведать своих усопших близких.

В машине обнаружены тела трех женщин. Фото: предоставлено очевидцем.

В машине обнаружены тела трех женщин. Фото: предоставлено очевидцем.

В главном управлении МЧС по Ростовской области уточнили, что сообщение о ДТП поступило в 11.40 по московскому времени. Это случилось на западной окраине города - в районе городской базы металлолома, где водитель совершил неудачный маневр, после чего иномарка слетела в воду.

- Для того, чтобы поднять автомобиль из реки был задействован кран на базе грузовика МАЗ, рассчитанный на 15 тонн, - рассказали в ведомстве.

Всего на месте происшествия работали одновременно более двадцати спасателей, а также десять единиц техники.

Поиски еще двоих человек, ехавших в "Киа", продолжаются. Фото: предоставлено очевидцем.

Поиски еще двоих человек, ехавших в "Киа", продолжаются. Фото: предоставлено очевидцем.

- Машину уже удалось достать из воды, - отметил источник «Комсомольской правды». - На место оперативно прибыли полиция, пожарные, спасатели и скорая помощь. На заднем сиденье обнаружили тела трех женщин - Елены Бунниковой, Александры Иващенко и Алевтины Шадриной, все они - жительницы Константиновска. Кроме того, в салоне нашли документы на имена двух мужчин: Сергея Попова (1958 г.р.) и его сына Алексея Попова - последний, вероятнее всего, и был за рулем. Их тела пока не нашли, вполне вероятно, что их унесло течением.

Поиски продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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