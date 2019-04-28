Спасатели обнаружили тела еще двоих погибших в автокатастрофе в Ростовской области

28 Апр 20:27 2019-04-28T20:27:59+03:00

Предположительно, молодой человек, сидевший за рулем, перепутал педали газа и тормоза при спуске с горки, и машина сорвалась в Дон [видео подъема иномарки из реки]

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В Ростовской области завершена поисково-спасательная на месте автокатастрофы под городом Константиновском, где в сорвавшейся с дороги трассы в реку Дону иномарке погибли пять человек.

- Ниже по течение обнаружены тела двоих мужчин, сидевших на передних сидениях, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах. - Сейчас следователи восстанавливают обстоятельства трагедии. По предварительным данным, молодой человек, сидевший за рулем (Андрей Попов, рядом с ним на пассажирском сидении находился его отец Сергей. - прим. ред.), перепутал при спуске с горки педали газа и тормоза, не справился с управлением — и «Киа» вынесло на скорости в реку, где она перевернулась.

Тела трех женщин, находившихся сзади, Елены Бунниковой, Александры Иващенко и Алевтины Шадриной, обнаружили практически сразу, когда доставали автомобиль с помощью автокрана, а вот мужчин, по всей видимости, попытавшихся выбраться из салона, течением отнесло дальше, вниз по Дону.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», СКР проводит доследственную проверку по факту ДТП, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/705865" frameborder="0"></iframe> В Константиновске машина упала с обрыва в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU