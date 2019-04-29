СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-29T11:04:58+03:00

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Погода на майские в Ростове-на-Дону 2019: тепло и дожди. Если верить прогнозам синоптиков, то майские не порадуют горожан солнечными днями. Преимущественно будет хмуро, к тому же ожидаются осадки в виде дождя. Зарядят они со среды, 1 мая, со второй половины дня. Правда, в этот день ожидается до 27 градусов тепла.

На следующий день - в четверг, 2 мая, будет от 29 до 22 градусов со знаком плюс.

А в пятницу, 3 мая, солнечно и на градус холоднее.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 мая, осадки в виде дождя возможны, но в ночное время. Температура воздуха в эти дни от 18 до 24 градусов тепла. При этом ветра практически не будет. А вот атмосферное давление - ниже нормы: от 749 миллиметров ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU