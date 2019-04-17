Майские праздники в Ростове-на-Дону 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть. В донской столице приготовлена обширная программа на выходные. В каждом парке города найдут, чем удивить гостей. Так что праздники - отличный повод прогуляться, народ посмотреть и себя показать.

Гулять будем несколько дней.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНКРЕТНО

Где и как отметят 1 мая в Ростове-на-Дону

Парк Дружба (ул. Капустина, 1/1а)

1 мая

12.00 – 13.00 - Спортивный праздник «Со здоровьем – по жизни!». Показательные выступления представителей различных видов спорта:

Велотриал, Паркур, Скейтборд, Клубы восточных единоборств, Соревнование в шахматном клубе «Золотая ладья», Соревнование по скандинавской ходьбе, Соревнование по волейболу.

13.00 – 14.00 - Конкурсная программа «Папа, мама, я – спортивная семья»

17.00 – 18.00 — Показательный выступления кинологов «Чеверолапые друзья»: дефиле, дрессура, аджилити, танцы с собаками и викторина.

18.00-19.00 — Концертная программа «Весенняя симфония талантов». Творческие коллективы района.

19.00–20.00 — Массовые гуляния с конкурсно-игровой программой «Пусть всегда будет дружба!»: концертные номера, игры с аниматорами, конкурсы с ведущими, развлекательные аттракционы, мастер-классы

2 мая

15.00-16.00 Парковый квест "Весёлый класс"

3 мая

16.00-17.00 Рисунки на асфальте "Рисуем Дружбу"

4 мая

16.00-17.00 "Занимай-ка" - детская спортивно-игровая программа

для посетителей парка

5 мая

15.00-16.00 "Музыкальный батл"

В донской столице приготовлена обширная программа на выходные.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Парк Левобережный

1 мая

12.00-17.00 - Праздничная программа

посвященная открытию весеннее - летнего сезона Парка 1Мая “ праздничные спортивные мероприятия

2 мая

11.00-13.00 - Мастер – класс по прикладному декоративному творчеству “Цветы весны”

3 мая

10.00-12.00 - Анимационная программа “ Весна идет, весне дорогу”

4 мая

16.00-17.00 - Акция “Моя Страна”

17.00-19.00 - Анимационная программа «Непоседы»

5 мая

10.00-11.00 - Анимационная программа «Непоседы»

И на других посмотреть, и себя показать. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Парк им. 1 мая (ул. Б. Садовая)

1 мая

11.00-16.00 - Праздничная программа «Весна талантов». Выступление музыкальных школ, Театра русской традиции, работа творческих площадок

2 мая

11.00-13.00 - Мастер – класс по прикладному декоративному творчеству «Цветы весны».

3 мая

10.00-12.00 - Игровая программа «Что такое доброта?»

4 мая

16.00-17.00 - Акция «Моя Планета»

17.00-19.00 - Вечер – караоке “Ваши любимые мелодии”

5 мая

10.00-11.00 - Работа художественной площадки “Рисуем вместе с мамами”

В каждом парке города найдут, чем удивить гостей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк имени Октября (ул. 56-й Армии)

1 мая

14.00 до 19.00 - «Праздник Весны и Труда» и открытие весенне - летнего паркового сезона 2019г.»

2 мая

14.00 до 17.00 - «Донские звездочки» - праздничное мероприятие, посвященное 270-летию образования города Ростова-на-Дону и приуроченное Десятилетию детства в РФ(2018-2027г.г.)

3 мая

13.00 до 16.00 - «В парк всей семьей» - праздничное мероприятие, посвященное 270-летию образования города Ростова-на-Дону и приуроченное Десятилетию детства в РФ

4 мая

13.00 до 17.00 - «Парк и дети» - праздничное мероприятие, приуроченное Десятилетию детства в РФ

5 мая

16.00 до 19.00 - «Театр – искусство живого слова» - показ мини-спектаклей, посвященных Году театра и Десятилетию детства в РФ

1 мая парки ждур ростовчан и гостей города.Фото: Дмитрий НОРОВ

Парк Островского

1 мая

12.00 — 17.00 Всенародный праздник «Творчество, весна, вдохновение» - комплекс мероприятий, посвященных Дню весны и труда:

- выступление Детской школы искусств им. А. П. Артамонова;

- мастер-классы;

- выступление творческих коллективов города и области «Творчество. Весна. Вдохновение».

2 мая

12.00 — 16.00 Праздничный день проводим вместе:

- игры и танцы на летней эстраде;

- концерт «Мы рады вместе веселиться».

3 мая

12.00 - 17.00 Культурно-досуговые мероприятия: викторина; загадки; концерт народного хора «Голоса Пицунды»

4 мая

12.00 — 14.00 Увлекательные выходные, мероприятия выходного дня:

- открытый экологический урок «Землянам - чистую планету» от эколого-образовательного центра; спортивные игры, танцы;

5 мая

12.00 Увлекательные выходные - военно-спортивные эстафеты.

*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.

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