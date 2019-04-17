День Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть. К празднику со слезами на глазах сейчас активно готовятся. Но «Комсомолке» стала известна афиша культурных мероприятий на эти дни.

Как рассказали в городском Управлении культуры, по традиции в этот день пройдет парад. Зрителей ждут на Театральной площади к 10:00, там же состоится и народное шествие «Бессмертного полка». В этот же день гуляния пройдут и во всех городских парках, а уже вечером ожидаются большой концерт и салют.

Гуляния пройдут во всех городских парках.Фото: Архив "КП"

КОНКРЕТНО

Программа мероприятия в Ростове-на-Дону*

6 мая в 11:00:

- Торжественная церемония возложения цветов к стеле «Ростов-на-Дону - город воинской славы». Гостей ждут на площади Воинской славы, что на проспекте Шолохова.

7 мая в 09:00:

- Торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Павшим воинам». Она пройдет на площади Карла Маркса, у мемориального комплекса «Павшим воинам».

8 мая в 10:00

- Торжественная церемония возложения гирлянды славы к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» стела «Ростов-на-Дону – город воинской славы».

Программа мероприятия в Ростове-на-Дону.Фото: Артем ЛЕНЦ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая в 9:00:

- Торжественный проезд автоколонны автомобилей и автобусов с ветеранами по улице Большая Садовая (от пр. Буденновского до Театральной площади).

9 мая в 10:00:

- Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. - на Театральной площади.

9 мая в 11:00:

Народное шествие «Бессмертный полк». Театральная площадь.

9 мая в 18:00:

- Праздничный гала-концерт. Театральная площадь.

9 мая в 22:00:

- Праздничный фейерверк, посвященный Дню Победы. Театральная площадь.

9 мая в 22:00:

- Артиллерийский салют. Микрорайон «Суворовский».

«Комсомолке» стала известна афиша культурных мероприятий на эти дни.Фото: Мария ЛЕНЦ

ГУЛЯНИЯ В ПАРКАХ

Кировский район:

Парк 1 Мая (ул. Б. Садовая).

- с 10:00 - районное народное гулянье «Весна Победы».

Первомайский район:

Парк Авиаторов, площадка у мемориала «Защитникам Ростовского неба».

- с 10:00 - районное народное гулянье «Этих дней не смолкнет слава!».

Октябрьский район:

Парк им. Октября (ул. 56-й Армии).

- с 12:00 - гала-концерт на площади перед Гарнизонным домом офицеровгорода Ростова-на-Дону.

Ленинский район:

Парк им. М. Горького

- с 11:00- Литературно-музыкальная композиция «Весна 45-го года»: выставка ретро-автомобилей, образцов обмундирования и вооружения советских воинов 1941-1945г., инсталляция блокпоста с возможностью фотосъёмки, полевая кухня, концертные программы, праздничный концерт с участием творческих коллективов города.

Стадион школы № 70 (ул. Гайдара, 27).

- с 12:00 - районное народное гулянье «Будем достойны Великих Побед!».

Ворошиловский район:

Парк Дружба (ул. Капустина, 1/1а).

- с 15:00 - районное народное гулянье «Победа в сердцах поколений!».

Железнодорожный район:

Торгово-развлекательный комплекс (пр. Стачки, 25).

- с 16:00 - районное народное гулянье «Время добра!».

Советский район:

Парк им. города Плевен (пр. Коммунистический, 24).

- с 17:00 - праздничный концерт.

*По данным Управления культуры г. Ростова-на-Дону.