9 мая ростовчан приглашают станцевать "Рио Риту" в парке им. 1 мая

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-06T15:38:18+03:00

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9 мая Ростов-на-Дону примет фестиваль "Рио Рита" - радость победы". Организаторы приглашают на танцы всех желающих, для них в течение трёх часов оркестр будет играть песни военных лет. Приходить желательно в парадных нарядах образца 40-х: девушкам - в романтичных платьях в горошек или однотонных платьях с белым воротничком. Под босоножки надеть белые носки. Мужчинам предлагается найти военную форму или пиджаки и кепки, сапоги, рубахи под ремень.

В центре внимания будет сводный оркестр 22-й отдельной бригады специального назначения и 183-го учебного центра подготовки лётных специалистов Военно-Космических Сил России. После объявления по громкоговорителю о капитуляции Германии, музыканты грянут "Рио Риту" - популярный пасадобль 30-х и 40-х в СССР.

Организаторы просят прийти в нарядах по моде 40-х

Мероприятие начнется в 18:00, основные события развернутся возле ротонды и фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU