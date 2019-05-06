2019-05-06T15:38:18+03:00
Общество

9 мая ростовчан приглашают станцевать "Рио Риту" в парке им. 1 мая

Военный оркестр три часа будет играть песни военных лет
Оксана АРТЕМОВА
Поделиться:
Военный оркестр будет играть песни военных лет три часаВоенный оркестр будет играть песни военных лет три часа
Изменить размер текста:

9 мая Ростов-на-Дону примет фестиваль "Рио Рита" - радость победы". Организаторы приглашают на танцы всех желающих, для них в течение трёх часов оркестр будет играть песни военных лет. Приходить желательно в парадных нарядах образца 40-х: девушкам - в романтичных платьях в горошек или однотонных платьях с белым воротничком. Под босоножки надеть белые носки. Мужчинам предлагается найти военную форму или пиджаки и кепки, сапоги, рубахи под ремень.

В центре внимания будет сводный оркестр 22-й отдельной бригады специального назначения и 183-го учебного центра подготовки лётных специалистов Военно-Космических Сил России. После объявления по громкоговорителю о капитуляции Германии, музыканты грянут "Рио Риту" - популярный пасадобль 30-х и 40-х в СССР.

Организаторы просят прийти в нарядах по моде 40-х

Организаторы просят прийти в нарядах по моде 40-х

Мероприятие начнется в 18:00, основные события развернутся возле ротонды и фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ищут взрывчатку: в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра
В первый месяц операции «Путина» инспекторы задержали более двадцати тонн рыбы и раков
«Просто настоящая казачка!»: «Миссис Россия» Полина Диброва порадовали фото в казачьем стиле
В колонию Новочеркасска пытались перебросить бутылки с алкоголем
Житель Аксайского района угнал «ГАЗель», увидев ключи в замке зажигания
«И чему вы, извините, детей научите?»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото из детского дома со своими подшефными
«Похудеть за три недели? Легко!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в мини-бикини рассказала, как сбросить лишние килограммы
«Фигура - точеная!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала весенними образами
Получить Георгиевскую ленточку можно в офисах Промсвязьбанка
«Не на шашлычках за городом, а в бассейне»: Русская русалка Влада Чигирева показала восхитительную фигуру
У жителя Сальска нашли почти килограмм наркотиков
«Ох, и повезло Тарасову!»: Поклонники восхищаются красотой третьей жены футболиста
«Великолепность в действии»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила своими формами
Посол ЧМ по футболу-2018 Виктория Лопырева из Майами выразила соболезнования погибшим при пожаре в аэропорту Шереметьево
«Побольше таких фото и не будут отписываться»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала селфи в душе
Ни пуха, ни пера: в Ростовской области сгорел цех по переработке перьев
Ростовчане превратили берег Дона в мусорную свалку
Молодое предприятие воспользовалось поручительством Гарантийного фонда
Работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: привычные автобусы поедут по-новому
В Новочеркасске ночью неизвестные выкопали аллею туй, посаженных две недели назад
Первый из "московских подарков" поехал по улицам Ростова-на-Дону
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 мая 2019: где и когда