Ростовские трамваи будут объезжать улицу Станиславского, где продолжится реконструкция

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-30T14:04:53+03:00

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В Ростове с 10 мая изменятся схемы движения двух трамвайных маршрутов. Причина - новые работы по реконструкции улицы Станиславского.

Трамвай № 1 будет ходить по схеме: Главный ЖД вокзал – улица Станиславского – Буденновский проспект – улица Максима Горького – Театральный проспект — улица Закруткина – площадь Толстого – 26-я Линия – Госпиталь ветеранов ВОВ.

Трамвай № 4 изменит маршрут на: Главный ЖД вокзал – улица Станиславского – Буденновский проспект – улица Максима Горького – улица Ченцова – 14-я Линия – улица 1-й Конной Армии – Сельмаш.

- Проводимые в 2017-2018 годах работы по реконструкции улицы Станиславского не затронули участок между переулком Семашко и проспектом Буденновским. На эти работы дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры выделила 209 миллионов рублей. В ходе реконструкции будет сделана новая канализация, электро- и водоснабжение, уложены рельсы для трамвая на бетонном основании. Гарантия на работы будет составлять пять лет, - пояснили ситуацию на сайте "Ростовской городской транспорт".

ИСТОЧНИК KP.RU