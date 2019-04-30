В Ростове-на-Дону разыскивают 33-летнюю женщину, пропавшую три дня назад

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-30T15:06:09+03:00

Сотрудники Отдела полиции № 8 УВД по городу Ростову-на-Дону разыскивают Анисимову Антонину Васильевну, 1985 года рождения. Фото: ГУ МВД России по РО

Она была одета в черную куртку и джинсы

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В Ростове полиция разыскивает пропавшую 33-летнюю женщину. 27 апреля Антонина Анисимова ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Где она сейчас - неизвестно. Ориентировку распространил отдел полиции Советского района донской столицы.

Приметы пропавшей: на вид 30–35 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы - светло-русые, стрижка - длинное каре. Женщина была одета в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки с зеленой окантовкой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-20-60 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU