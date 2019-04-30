В Ростовской области в изолятор прислали конфеты с сим-картами внутри

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-30T16:32:16+03:00

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Жительнице села Большая Мартыновка грозит административный штраф. Она отправила в следственный изолятор посылку с конфетами, внутри которых спрятала сим-карты - 25 штук.

- Попытка передачи запрещенных предметов была предотвращена, - рассказали в службе исполнения наказания, добавляя, что это не единичный случай.

Так, в изолятор № 5 житель Волгодонска прислал на имя знакомого, который находится за решеткой, посылку с обувью. Во время проверки оперативники обнаружили в подошве кроссовок телефон и наушники.

Если эти две попытки "тянут" на административный штраф, то уголовное дело будет возбуждено по факту передачи наркотиков в СИЗО-1. Отправитель спрятал запрещенные вещества в пакете с приправами.

ИСТОЧНИК KP.RU