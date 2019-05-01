В Ростове-на-Дону будут судить застройщиков, которые продавали квартиры в незаконных многоэтажках
Прокурор Ворошиловского района утвердил обвинительные заключения в отношении двух застройщиков. Согласно официальной версии, они незаконно построили несколько многоэтажек (по улице Боряна, Атарбекова, Тибетской), после чего начали активно продавать квартиры.
- Не получив разрешение на строительство, обвиняемые возвели многоэтажные жилые дома и продали 20 квартир на общую сумму более 18 млн рублей, - пояснили суть обвинения в прокуратуре.
Правоохранители увидели в действиях подозреваемых признаки незаконного предпринимательства и причинения имущественного вреда путем обмана. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Известно, что самовольно построенный жилой дом по Боряна в соответствии с решением суда подлежит сносу.
ИСТОЧНИК KP.RU