Житель Ростова-на-Дону стащил у дорожников тротуарные поребрики

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-01T14:54:35+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 40-летний житель донской столицы, который попался на краже. Согласно официальной версии, мужчина обворовал дорожников, стащив поребрики.

- В отдел полиции Ворошиловского района обратился владелец одной из строительных компаний и сообщил о краже на 70 тысяч рублей, - рассказали предысторию в правоохранительных органах. - Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали 40-летнего местного жителя.

Мужчина признался, что, увидев на улице поребрики, не смог устоять перед искушением. Он загрузил их в автомобиль, планируя продать. Но не успел. Полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу.

На время расследования уголовного дела с ростовчанина взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU