Житель Ростова-на-Дону стащил у дорожников тротуарные поребрики
В Ростове-на-Дону под следствием оказался 40-летний житель донской столицы, который попался на краже. Согласно официальной версии, мужчина обворовал дорожников, стащив поребрики.
- В отдел полиции Ворошиловского района обратился владелец одной из строительных компаний и сообщил о краже на 70 тысяч рублей, - рассказали предысторию в правоохранительных органах. - Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали 40-летнего местного жителя.
Мужчина признался, что, увидев на улице поребрики, не смог устоять перед искушением. Он загрузил их в автомобиль, планируя продать. Но не успел. Полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу.
На время расследования уголовного дела с ростовчанина взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU