2019-05-02T12:50:12+03:00
Общество

Полиция: праздник 1 мая в Ростове-на-Дону прошел без происшествий

Стражи порядка работают в усиленном режиме
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полиция работала в усиленном режимеПолиция работала в усиленном режимеФото: ГУ МВД России по РО
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Полицейские Ростовской области распространили официальное сообщение о прошедших первомайских праздниках. Стражи порядка, которые работали в усиленном режиме, говорят, что обошлось без крупных происшествий, во всяком случае «значимых нарушений общественного порядка» не было.

Напомним, донская столица открыла праздник Весны и Труда традиционной старейшей в стране легкоатлетической эстафетой. В 2019 году она проводится в 95-й раз. Участие в эстафете приняли более 2 тысяч человек.

Также в Ростове-на-Дону состоялось шествие профсоюзов под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда», в котором приняли участие 15 тысяч человек. Весь день для горожан проводились мастер-классы, соревнования, тренажеры, интерактивные акции - на Театральной площади работали спортивные зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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