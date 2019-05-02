Полиция: праздник 1 мая в Ростове-на-Дону прошел без происшествий
Полицейские Ростовской области распространили официальное сообщение о прошедших первомайских праздниках. Стражи порядка, которые работали в усиленном режиме, говорят, что обошлось без крупных происшествий, во всяком случае «значимых нарушений общественного порядка» не было.
Напомним, донская столица открыла праздник Весны и Труда традиционной старейшей в стране легкоатлетической эстафетой. В 2019 году она проводится в 95-й раз. Участие в эстафете приняли более 2 тысяч человек.
Также в Ростове-на-Дону состоялось шествие профсоюзов под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда», в котором приняли участие 15 тысяч человек. Весь день для горожан проводились мастер-классы, соревнования, тренажеры, интерактивные акции - на Театральной площади работали спортивные зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU