Возле Ботанического сада любители пожарить шашлыки случайно спалили Hyundai

СЕГОДНЯ 18:26 2019-05-03T18:26:03+03:00

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Печально закончился отдых в Ботаническом саду для владельца Hyundai. Его машина сгорела. Как сообщили в социальных сетях, виной всему безалаберность компании, которая жарила шашлыки.

- Компания жарила шашлыки, оставила непотушенными угли, из-за которых и загорелась машина, - написали очевидцы. - Пожарные приехали быстро и потушили авто, но машина серьёзно повреждена.

Но не все поверили в эту версию пожара. Комментарии не заставили себя ждать (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Тушите после себя », «На капоте жарили?», «А где там угли увидели, место на стоянку похоже небольшую», «У нас Ботанический сад на Еременко?». Официального сообщения по поводу этого пожара пока не поступало.

rostov_glavniy На Ерёменко возле Ботанического сада сгорел Хёндай!

ИСТОЧНИК KP.RU