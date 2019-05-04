Ростовчане возмутились тому, что в порту вагоны из-под угля промывают водой из Дона
Ростовчане в социальных сетях обсуждают видео, снятое в порту донской столицы 2 мая. Очевидец зафиксировал на телефон, как краны зачерпывает воду из реки ковшами, а затем поливают ею грузовые вагоны. В последних, очевидно, ранее находился уголь, так как из них вытекают черные стоки.
- Пока все отдыхают, сотрудники порта на Нижегородской, не стесняясь, промывают вагоны, и вся гадость стекает потом в Дон, - сообщил автор ролика.
Ростовский порт загрязняет Дон 2.5.2019 .Ростов-на-Дону Главный
В комментариях под видео часть горожан возмутилась увиденному, другие отметили, что такой процесс проходит уже много десятилетий, и человек гораздо страшнее загрязняет Дон другими способами.
Ранее "Комсомолка" писала о том, почему река Дон мелеет, а ее рыбные запасы находятся под угрозой. На эти вопросы изданию ответил руководитель Аналитического испытательного центра Азовского НИИ рыбного хозяйства Тимофей Барабашин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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