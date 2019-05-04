2019-05-04T12:06:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пропал 64-летний мужчина, которому требуется помощь

Его поисками занимаются волонтеры
Илья БОГОМОЛОВ
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Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг" ищут в Ростове-на-Дону дезориентированного мужчину, который ушел из дома и не вернулся. По их информации 64-летний Бахтин Виктор Иванович пропал вечером 3 мая. Около 17 часов он покинул дом в Первомайском районе города, и сейчас никто из близких не знает, где он. При этом мужчина не ориентируется в пространстве, ему требуется медицинская помощь.

Приметы: рост 164 см, телосложение полное, волосы седые, глаза серые. Был одет в зеленую вязаную кофту, зеленую майку, темно-синее трико с боковыми полосками и темно-синие шлепки.

Если вы видели данного мужчину, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.

Ориентировка на пропавшего. Фото: ПО "Лиза Алерт Юг".

Ориентировка на пропавшего. Фото: ПО "Лиза Алерт Юг".

ИСТОЧНИК KP.RU

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