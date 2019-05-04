Драка тележкой из гипермаркета попала на видео в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 20:14 2019-05-04T20:14:29+03:00

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В социальной сети появилось видео необычной драки, которая произошла вечером 3 мая на парковке гипермаркета в Ростове-на-Дону. Двое взрослых мужчин, один из которых был в жилетке работника магазина сцепились в яростной схватке, в которой продуктовая тележка использовалась как оружие. Увидев эту потасовку, очевидец достал телефон и снял "бойцов" на камеру. Драка, правда, закончилась вмешательством проходившей мимо женщины, которая пообещала вызвать полицию. Автор видео окрестил ролик "Битва за мелочь из тележки".

rostov_roads На Аксайском проспекте, произошла битва за мелочь из тележки [Новость от подписчика @mir_met61 ]

- Неужели люди готовы поубивать друг друга ради 10 рублей? - ужасаются ростовчане в комментариях.

Многие отметили, что работник магазина уже в преклонном возрасте, и осудили очевидцев, которые не защитили пожилого человека, а просто наблюдали за дракой.

ИСТОЧНИК KP.RU