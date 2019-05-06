2019-05-06T11:05:29+03:00
Общество

В Новочеркасске ночью неизвестные выкопали аллею туй, посаженных две недели назад

Расследованием инцидента занимается полиция
Оксана АРТЕМОВА
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Туи варварски выкопали в ночь с 5 на 6 мая. Фото: Юрий Редькин, НовочеркасскТуи варварски выкопали в ночь с 5 на 6 мая. Фото: Юрий Редькин, Новочеркасск
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В городе Новочеркасске Ростовской области неизвестные выкопали аллею туй у Атаманского дворца, которыми несколько недель назад городские власти украсили боковые аллеи у памятника архитектуры. Случилось это в ночь с 5 на 6 мая, утром взору горожан вместо саженцев туи предстали семь аккуратных лунок.

- Всего саженцев было 10, три остались невредимыми, - говорит новочеркасский журналист Юрий Редькин. - Возможно, воров кто-то спугнул. Заявление в полиции уже имеется, будем надеяться, что злоумышленников найдет и накажут.

В атаманском дворце сообщили, что эти туи были посажены не работниками музея, так как территория, окружающая дворец. принадлежит городу.

Местные жители вспомнили, что это не первый случай варварства в Новочеркасске. Несколько лет назад в первую же ночь после посадки выкопали все цветы из городского сада.

Цена туй начинается от 400 рублей и заканчивается 6-7 тысячами рублей в зависимости от размера саженца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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