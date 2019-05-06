В Новочеркасске ночью неизвестные выкопали аллею туй, посаженных две недели назад
В городе Новочеркасске Ростовской области неизвестные выкопали аллею туй у Атаманского дворца, которыми несколько недель назад городские власти украсили боковые аллеи у памятника архитектуры. Случилось это в ночь с 5 на 6 мая, утром взору горожан вместо саженцев туи предстали семь аккуратных лунок.
- Всего саженцев было 10, три остались невредимыми, - говорит новочеркасский журналист Юрий Редькин. - Возможно, воров кто-то спугнул. Заявление в полиции уже имеется, будем надеяться, что злоумышленников найдет и накажут.
В атаманском дворце сообщили, что эти туи были посажены не работниками музея, так как территория, окружающая дворец. принадлежит городу.
Местные жители вспомнили, что это не первый случай варварства в Новочеркасске. Несколько лет назад в первую же ночь после посадки выкопали все цветы из городского сада.
Цена туй начинается от 400 рублей и заканчивается 6-7 тысячами рублей в зависимости от размера саженца.
ИСТОЧНИК KP.RU