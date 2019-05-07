Ростовчанка обнаружила в квартире паука с клешнями

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-07T10:40:15+03:00

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Жительница Ростова-на-Дону выложила в Интернет видео с необычным гостем своей квартиры. Внешне насекомое было похоже на паука, но обладало двумя клешнями и передвигалось достаточно быстро. Женщина спросила пользователей соцсети, что это за чудо-юдо.

Ростовчане в комментариях написали, что испугались, найдя в своей квартире такого "дружелюбного соседа". Но нашлись знатоки, которые определили, что это неопасный вид.

- Это ложноскорпион. Абсолютно не агрессивен, если к нему агрессию не проявлять. Но даже если и укусит, то это будет совсем не больно. Тем более, он не ядовит. Да, внешний вид отталкивающий. Но они очень полезны, так как жрут всяких вредителей, - рассказал один из пользователей.

- Нет. Это паук-скакунчик. Некоторые виды могут имитировать внешность муравьев, ложноскорпионов, термитов, - написал другой. - Миловидный зверь, не опасен.

Чудо-юдо на стене в ростовской квартире .Это Ростов-на-Дону!

ИСТОЧНИК KP.RU