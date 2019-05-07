2019-05-07T10:40:15+03:00
Дом. Семья

Ростовчанка обнаружила в квартире паука с клешнями

Комментаторы назвали этого "гостя" очень милым и полезным
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
Изменить размер текста:

Жительница Ростова-на-Дону выложила в Интернет видео с необычным гостем своей квартиры. Внешне насекомое было похоже на паука, но обладало двумя клешнями и передвигалось достаточно быстро. Женщина спросила пользователей соцсети, что это за чудо-юдо.

Ростовчане в комментариях написали, что испугались, найдя в своей квартире такого "дружелюбного соседа". Но нашлись знатоки, которые определили, что это неопасный вид.

- Это ложноскорпион. Абсолютно не агрессивен, если к нему агрессию не проявлять. Но даже если и укусит, то это будет совсем не больно. Тем более, он не ядовит. Да, внешний вид отталкивающий. Но они очень полезны, так как жрут всяких вредителей, - рассказал один из пользователей.

- Нет. Это паук-скакунчик. Некоторые виды могут имитировать внешность муравьев, ложноскорпионов, термитов, - написал другой. - Миловидный зверь, не опасен.

Чудо-юдо на стене в ростовской квартире .Это Ростов-на-Дону!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону из-за репетиции Парада Победы возникла большая пробка
В Ростовской области во время пожара погибла 89-летняя пенсионерка
В Ростовской области зарегистрировано три случая Крымской геморрагической лихорадки
В Ростове-на-Дону на Западном облили краской припаркованные во дворе машины
9 мая в центре Ростова-на-Дону будет работать выездная студия радио "Комсомольская правда"
На трассе «Дон» машины пустят по временной понтонной переправе в обход аварийного моста через Северский Донец
В Ростове-на-Дону на Орбитальной сгорела иномарка Kia Rio
Прикинулась шлангом: в Ростове-на-Дону из двигателя автомобиля достали метровую змею
ЮФУ развивает сотрудничество с университетом Нархоз
В ростовских храмах пройдут панихиды по погибшим при пожаре в Шереметьево
С 1 июня у ТРК "МегаМаг" появится остановка общественного транспорта
Не пропусти! 7 мая в каждом номере "Комсомолки" - георгиевская ленточка в подарок
В Ростове-на-Дону осталось в живых 557 ветеранов ВОВ
Ищут взрывчатку: в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра
В первый месяц операции «Путина» инспекторы задержали более двадцати тонн рыбы и раков
«Просто настоящая казачка!»: «Миссис Россия» Полина Диброва порадовала фото в казачьем стиле