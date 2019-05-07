Ростовчанка обнаружила в квартире паука с клешнями
Жительница Ростова-на-Дону выложила в Интернет видео с необычным гостем своей квартиры. Внешне насекомое было похоже на паука, но обладало двумя клешнями и передвигалось достаточно быстро. Женщина спросила пользователей соцсети, что это за чудо-юдо.
Ростовчане в комментариях написали, что испугались, найдя в своей квартире такого "дружелюбного соседа". Но нашлись знатоки, которые определили, что это неопасный вид.
- Это ложноскорпион. Абсолютно не агрессивен, если к нему агрессию не проявлять. Но даже если и укусит, то это будет совсем не больно. Тем более, он не ядовит. Да, внешний вид отталкивающий. Но они очень полезны, так как жрут всяких вредителей, - рассказал один из пользователей.
- Нет. Это паук-скакунчик. Некоторые виды могут имитировать внешность муравьев, ложноскорпионов, термитов, - написал другой. - Миловидный зверь, не опасен.
Чудо-юдо на стене в ростовской квартире .Это Ростов-на-Дону!
ИСТОЧНИК KP.RU