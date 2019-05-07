2019-05-07T11:14:52+03:00
Общество

На трассе «Дон» машины пустят по временной понтонной переправе в обход аварийного моста через Северский Донец

Переправу планируют собрать к 15 мая
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Машины выстраиваются друг за другом на несколько километров. Фото: ВК, паблик "Подслушано в Каменске-Шахтинском".Машины выстраиваются друг за другом на несколько километров. Фото: ВК, паблик "Подслушано в Каменске-Шахтинском".
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В районе аварийного моста через реку Северский Донец, из-за которого на трассе «Дон» в Ростовской области образуется большая пробка, будет построена новая переправа. Для этого планируют использовать металлоконструкции временного моста через Керченский пролив, который был разобран после окончания работ по автодорожной части Крымского моста.

- Временный мост, по которому пойдет и грузовой, и легковой транспорт, должен значительно облегчить дорожную ситуацию на этом участке в период реконструкции, - говорится в сообщении Автодора.

Напомним, в апреле выяснилось, что мост, построенный в 1966 году, нуждается в срочном и основательном ремонте, на время которого он закрыт. Транспорт направили по второму, возведенному в 2002 году, но возникли большие пробки. В Автодоре говорят, что понтонный мост откроют после 15 мая. Сейчас дорожники строят автомобильные подходы к ней. Уже отсыпали земельное полотно и обустроили щебеночное основание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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