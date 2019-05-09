С 10 мая два ростовских трамвая изменят свои маршруты

СЕГОДНЯ 01:23 2019-05-09T01:23:33+03:00

Они будут объезжать реконструируемый участок улицы Станиславского

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В Ростове изменятся схемы движения трамвайных маршрутов № 1 и 4, сообщает городская администрация. Причина - продолжающаяся реконструкция улицы Станиславского, конкретно - на участке между Буденновским проспектом и улицей Семашко. Итак с 10 мая трамваи поедут следующим образом.

№ 1 «Главный ЖД вокзал – Госпиталь»:

Госпиталь – 26-я Линия – площадь Толстого – улица Закруткина – Театральный проспект – улица Максима Горького – Буденновский проспект – улица Станиславского – проспект Сиверса – Привокзальная площадь – проспект Сиверса – улица Станиславского – Буденновский проспект – улица Максима Горького – Театральный проспект – улица Закруткина – площадь Толстого – 28-я Линия – улица Ченцова – Госпиталь.

№ 4 «Главный ЖД вокзал – Сельмаш»:

Сельмаш – улица 1-й Конной Армии – 14-я Линия – улица Ченцова – улица Максима Горького – Буденновский проспект – улица Станиславского – проспект Сиверса – Привокзальная площадь – проспект Сиверса – улица Станиславского – Буденновский проспект – улица Максима Горького – улица Ченцова – 14-я Линия – улица 1-й Конной Армии – Сельмаш.

ИСТОЧНИК KP.RU