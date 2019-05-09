Более 110 тысяч ростовчан прошли в строю "Бессмертного полка"

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-09T18:37:31+03:00

Это снова больше, чем в предыдущем году

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Сегодня, 9 мая 2019 года после традиционного парада Победы в Ростове-на-Дону состоялась общественная акция "Бессмертный полк". Тысячи горожан прошли по Театральной площади вслед за военной техникой с портретами своих родственников-фронтовиков.

По данным пресс-службы губернатора донского региона, который также встал в строй полка, в акции приняли участие более 105 тысяч ростовчан, а по всей области - свыше 250 тысяч человек.

Ежегодное число участников "Бессмертного полка" растет. В 2018-ом фиксировалось, что в его строю прошли не менее 100 тысяч ростовчан, и более 200 тысяч человек по всей области. Впервые на Дону акция прошла в Ростове в 2013 году. Тогда количество ее участников насчитывало всего 5 тысяч человек.

ПОДРОБНОСТИ

По данным организатора акции Андрея Кудрякова, число участников "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону еще больше - 110 тысяч человек!

- Всем, кто принимал участие в подготовке шествия, огромное спасибо! Только добровольцев было больше тысячи. А еще сотрудники полиции, медики... - написал он в социальной сети. - Но не мы вели Полк, а Он вел нас! Это важно. Куда? Навстречу нашему будущему! Потому как будущее для всех нас возможно только вот именно в таком народном единстве. Всего же под знамена полка сегодня встали 110 000 человек C Праздником, мои дорогие однополчане!

ИСТОЧНИК KP.RU