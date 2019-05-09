Ростовчан предупреждают об угрозе подтоплений в ближайшие дни

9 Май 20:50 2019-05-09T20:50:42+03:00

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Управление по делам ГО и ЧС городской администрации Ростова предупредило о непогоде. По информации местного гидрометеоцентра с 9 и до 11 мая местами по Ростовской области и донской столице ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду.

- Возможны подтопления низменных участков местности и расположенных на них строений, обрывы ЛЭП, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, - предупреждают чиновники.

Ростовчанам рекомендуется не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и слабозакрепленными конструкциями, заранее забрать детей из учебных, спортивных и развлекательных учреждений. При затоплении помещения необходимо подняться на верхние этажи. На улице не стоит пытаться самостоятельно перейти бурный поток воды, в грозу - не прятаться под одиноко стоящим деревом или разговаривать по мобильному телефону на открытой местности.

ИСТОЧНИК KP.RU