Два человека пострадали, перевернувшись на машине на трассе "Ростов - Таганрог"

СЕГОДНЯ 02:28 2019-05-12T02:34:06+03:00

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Вечером 11 мая на трассе "Ростов - Таганрог" столкнулись две иномарки, в результате ДТП одна из них перевернулась на крышу.

- Пьяная бабушка на "Шевроле Авео" решила развернуться с правого ряда, в левом ряду ехала семья на белой "Тойоте": отец за рулем, мама и дочка трех лет. Бабушка на "Авео" ударила их во время движения. "Тойота" перевернулась на асфальте. В итоге, бабушка цела. Отец - перелом голени, мама - перелом ключицы, раздробление бедра - оба на операции в БСМП, девочка цела, была в автокресле, просто повисла на ремнях вниз головой, - рассказала в социальной сети девушка, которая представилась понятой в этом ДТП.

В полиции подтвердили, что в аварии пострадали 48-летний водитель и 44-летний пассажир автомобиля Toyota Fortuner, их пришлось госпитализировать. По факту ДТП проводится проверка.

rostov_roads ДТП на трассе Ростов-Таганрог, после столкновение один автомобиль перевернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU