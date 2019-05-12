2019-05-12T13:18:03+03:00
Общество

Соцсети: жители Левенцовки устроили драку с гонщиками на "Приорах"

Потасовка попала на видео
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое днем, 11 мая, на Левенцовке. Там, на проспекте Солженицына две компании сошлись в драке. В ход пошли толчки и удары, некоторые достойны кинобоевика. На крики сбежался десяток местных жителей, после чего страсти улеглись.

- Драка возникла между отдыхающими и двумя водителями "Приор", черной и белой. Отдыхающим не понравилось, как они гоняют, и вступили с ними в перепалку, - рассказали очевидцы.

Драка возникла между отдыхающими и двумя водителями "Приор"..

В комментариях под видео жители Левенцовки поддержали соседей, которые не побоялись поставить автолюбителей на место. Те якобы давно мешают людям громким ревом своих моторов.

- Ночью не по спишь! Гоняют как бешеные. Выезжайте на трассу за город и гоняйте там, - написала одна из комментаторов.

- Я жила в "башне" на кольце - это был трэш. Наряды вызывали раз по пять за ночь. Приедут, а эти "горе-дрифтеры": "А чо, а мы ничо, типа стоим вообще, общаемся". Кто-то в доме их отстреливал из пневматики - так поутихли, - добавила другая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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