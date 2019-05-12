2019-05-12T17:45:27+03:00
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В центре Ростова-на-Дону провалился асфальт

Яму уже заделывают
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото ямы из группы ВК "Ростов Главный".Фото ямы из группы ВК "Ростов Главный".
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В Ростове на улице Шаумяна, рядом с пересечением с переулком Соборным, провалился асфальт на проезжей части. Фото ямы очевидец выложил в социальную сеть. Судя по снимкам, провал размером с колесо легковушки, глубиной не меньше полуметра и заполнен водой. Автор фотографий посетовал, что дорожное препятствие даже не огорожено.

Ростовчане в комментариях стали иронично называть яму порталом, входом в метро или 3D-рисунком. Но позже один из очевидцев выложил новое фото, на котором видно, что на место прибыли рабочие и техника - асфальт уже ремонтируют.

Напомним, ранее городские чиновники отчитались, что перед майскими праздниками были отремонтированы дороги на улицах Судостроительной, Войкова, Нефедова, Булавина, Вятской, Загребаева, Каширской, Стадионной, Локомотивной, Саратовской, Футбольной, Минаева, Раздорской и прочих. Всего - 29 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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