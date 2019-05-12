В центре Ростова-на-Дону провалился асфальт
В Ростове на улице Шаумяна, рядом с пересечением с переулком Соборным, провалился асфальт на проезжей части. Фото ямы очевидец выложил в социальную сеть. Судя по снимкам, провал размером с колесо легковушки, глубиной не меньше полуметра и заполнен водой. Автор фотографий посетовал, что дорожное препятствие даже не огорожено.
Ростовчане в комментариях стали иронично называть яму порталом, входом в метро или 3D-рисунком. Но позже один из очевидцев выложил новое фото, на котором видно, что на место прибыли рабочие и техника - асфальт уже ремонтируют.
Напомним, ранее городские чиновники отчитались, что перед майскими праздниками были отремонтированы дороги на улицах Судостроительной, Войкова, Нефедова, Булавина, Вятской, Загребаева, Каширской, Стадионной, Локомотивной, Саратовской, Футбольной, Минаева, Раздорской и прочих. Всего - 29 объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU