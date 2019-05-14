Ростовчанин угнал у знакомого автомобиль, на котором попал в аварию

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-14T14:10:26+03:00

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Сотрудники полиции взяли подписку о невыезде с 35-летнего мужчины, которого считают причастным к угону. Против него, как заявляют стражи порядка, есть весомые доказательства.

- Подозреваемый находился вместе с потерпевшим в автомобиле, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Когда владелец иномарки вышел из салона, то ростовчанин не стал его дожидаться и уехал на машине товарища.

Вот только через несколько кварталов неопытный водитель попал в аварию, на месте которой и был задержан автоинспекторами. Разбитый автомобиль возвращен хозяину, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Грозит ему до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Зимовниковском районе задержан 24-летний местный житель, которого подозревают в угоне машины соседа. Согласно официальной версии, подозреваемый увидел, как его сосед подъехал к дому, оставил «семерку» открытой с ключами в замке зажигания и пошел по своим делам. Противостоять такому искушению молодой человек не смог. Причем, как утверждает подозреваемый, он «одолжил» автомобиль на некоторое время, чтобы покататься.

ИСТОЧНИК KP.RU