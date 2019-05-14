В Америке появится филиал Федерации казачьих воинских искусств "Шермиции"

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-14T14:45:56+03:00

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18 и 19 мая в сакральном месте для всех казаков России - Монастырском урочище (Каплица) близ станицы Старочеркасской - пройдут казачьи игры Шермиции.

- Сегодня это название знают все - на Дону, Кубани, Тереке, Урале и за рубежом. Они проводятся во всех уголках Российской Федерации. Но наши игры были первыми, и они являются действительно собранием казаков, которые несут казачью воинскую традицию, - рассказал на пресс-конференции в редакции газеты "Комсомольская правда Ростов" первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов. - В этом году особенность игр такова, что мы собираем не только казаков, но и все степные народы Дона и Кубани. Будут участвовать и калмыки, и нагайцы, и представители кавказских республик.

Традиционно на Шермициях казаки показывают виртуозное владение оружием, устраивают конные соревнования. Кроме того, хозяева и гости представляют богатую культурную программу: народные песни, танцы, костюмы ну и конечно национальную кухню. В частности, казаки будут соревноваться в приготовлении ухи.

Из именитых гостей приедет американец Марк Лоуренс. Он проведет мастер-класс боя на кулаках в английском стиле. Во время церемонии открытия мероприятия ему вручат флаг филиала Федерации "Шермиции" в США. Вернувшись в Штаты, американец продолжит распространять казачьи традиции в своей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU