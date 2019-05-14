Житель Песчанокопского района натравил собаку на полицейского

14 Май 17:34 2019-05-14T17:36:27+03:00

Житель села натравил собаку на стража порядка, теперь ему грозит уголовное дело

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В Песчанокопском районе задержали местного жителя, который натравил собаку на участкового. Согласно официальной версии, страж порядка приехал к частному дому после заявления о бытовой ссоре.

- Увидев сотрудника полиции, один из участников конфликта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, натравил на него собаку, - рассказали в правоохранительных органах. - Участковый задержал гражданина и доставил его в отдел полиции, после чего обратился в медучреждение за помощью.

В отношении хулигана составили протокол. Скоро свою оценку произошедшему дадут и сотрудники регионального следкома.

Напомним, в прошлом году в Ростове-на-Дону неадекватный питбуль набросился на двух маленьких детей. Инцидент произошел в одном из спальных микрорайонов города Суворовский. Видео нападения злобного пса было опубликовано в одном из городских пабликов.

ИСТОЧНИК KP.RU