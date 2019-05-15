В Ростове-на-Дону на два месяца ограничат движение по улице Ревкомовской

15 Май 11:54 2019-05-15T11:56:33+03:00

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Два месяца придется испытывать ростовским водителям на улице Ревкомовской. Там собираются ограничить движение транспорта, сообщает Департамент автодорог донской столицы. С 4 июня по 31 июля на участке от улицы 3-я Круговая до улицы Проселочная будет ограничено движение в связи ремонтом тротуаров.

Параллельно, чиновники сообщают, что в Ростове приступили к ремонту улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году в него попадут 19 объектов. К ремонтным работам уже приступили на улицах Таганрогская, Лелюшенко и Беляева. На остальных ведутся подготовительные процедуры.

С 6 по 13 мая были устранены дефекты покрытия проезжей части общей площадью 743 квадратных метра, в том числе на улицах Каскадная, Менжинского и Змиевском мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU