В Ростове-на-Дону на два месяца ограничат движение по улице Ревкомовской
Два месяца придется испытывать ростовским водителям на улице Ревкомовской. Там собираются ограничить движение транспорта, сообщает Департамент автодорог донской столицы. С 4 июня по 31 июля на участке от улицы 3-я Круговая до улицы Проселочная будет ограничено движение в связи ремонтом тротуаров.
Параллельно, чиновники сообщают, что в Ростове приступили к ремонту улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году в него попадут 19 объектов. К ремонтным работам уже приступили на улицах Таганрогская, Лелюшенко и Беляева. На остальных ведутся подготовительные процедуры.
С 6 по 13 мая были устранены дефекты покрытия проезжей части общей площадью 743 квадратных метра, в том числе на улицах Каскадная, Менжинского и Змиевском мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU