2019-05-15T12:16:09+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону маршрутка врезалась в столб, пострадала женщина

Микроавтобус съехал с дороги на проспекте 40-летия Победы
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео @rostov_roads, Instagram.Стоп-кадр из видео @rostov_roads, Instagram.
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Сегодня утром в социальных сетях очевидцы сообщили о ДТП с микроавтобусом в Ростове на проспекте 40-летия Победы.

- Маршрутка влетела в столб на разделительном газоне, на месте скорая и МЧС. Без пострадавших не обошлось, - сообщил пользователь, выложивший видео с места аварии.

В полиции "Комсомолке" прокомментировали, что ДТП имело место быть, однако в нем участвовал не городской автобус, а личный транспорт водителя.

rostov_roadsrostov_roads
ДТП на 40-летия Победы, маршрутка влетела в столб на разделительном газоне.
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- В 10:20 на проспекте 40-летия Победы, 59 мужчина 57 лет не справился с управление личного автомобиля Hyundai County и допустил съезд с дороги с последующим столкновением с опорой рекламного щита, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области. - В результате пострадала 50-летняя пассажирка микроавтобуса. По факту ДТП проводится проверка.

Предварительно, причиной аварии стало ухудшение самочувствия водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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