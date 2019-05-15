2019-05-15T15:07:45+03:00
Общество

Где часы: власти Ростова-на-Дону попросили вернуть знаковый элемент улицы Садовой на место

Часы имеют богатую историю, но постоянно пропадают из Покровского сквера
Илья БОГОМОЛОВ
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Часы, о который идет речь.Часы, о который идет речь.Фото: Яндекс.Карты
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Городскую администрацию Ростова попросили вернуть старинные часы, которые долгое время стояли на пересечении Большой Садовой и Кировского проспекта. Запрос составил спикер донского парламента Александр Ищенко после того, как к нему на прием пришел неравнодушный ростовчанин Владимир Лисицкий.

- Ростовские журналисты называют его Хранителем времени, и это точное определение «общественной нагрузки», которую Владимир Борисович добровольно несет уже восемь лет. Благодаря его неусыпному контролю и заботе, сохранен один из символов старого Ростова – часы в Покровском сквере, - рассказал в социальной сети депутат. - В основании колонны, на которой установлены часы – чудом уцелевший фрагмент колонны Покровского храма, разрушенного в 1935 году. Часы пережили годы немецкой оккупации и даже получили «ранение» от снаряда, о чем свидетельствует небольшой скол с восточной стороны. Часы давно стали символом Богатяновского спуска. Здесь люди назначали свидания, встречались с друзьями «на Кировском под часами».

Напомним, что в 2010 году стрелки часов перестали двигаться - сломался старинный немецкий механизм. Владимир Лисицкий неоднократно обращался в мэрию Ростова с просьбой починить ему. Лишь в 2016 году мастера из Белоруссии выполнили задачу, однако обновленные часы постоянно ломались. И снова, благодаря стараниям Хранителя времени, объект был отремонтирован и к весне 2018 года вернулся на свое законное место.

Но недавно часы опять исчезли. Ищенко подготовил запрос в администрацию города, пообещал постараться повлиять на ситуацию и держать ее на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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