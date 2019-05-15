"Как восковая фигура из музея": ростовчанка из "Голоса" удивила подписчиков смелым декольте

15 Май 15:33 2019-05-15T15:40:18+03:00

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Певица Саша Грекова из Ростова-на-Дону выложила в Instagram смелое фото в обворожительном красном платье. Яркий наряд, открывающий плечи блондинки и подчеркивающий ее грудь, впечатлил подписчиков девушки. Они сравнивают ее с восковой фигурой из музея мадам Тюссо и Джессикой Рэббит - сексуальной подружкой кролика Кролика Роджера, которая щеголяла в похожем красном платье.

- Иногда можно и так... - подписала снимок Саша.

- Не можно, а нужно. Красота какая! - отвечают ей поклонники.

grekovasasha Иногда можно и так...

Напомним, 31-летняя Грекова, поет в кавер-группе в Москве и сочиняет свои собственные песни, при этом сама обучает детей вокалу. Она закончила Ростовскую государственную консерваторию имени Рахманинова. В 2015 году участвовала у шоу "Голос" от Ростова-на-Дону, выступала за команду Полины Гагариной, а потом - Александра Градского, хотя очень хотела под крыло своего земляка Басты. Сейчас она участвует в шоу "Песни на ТНТ". Известно, что "горячий" образ в красном платье она примерила для съемок нового ролика своей группы.

ИСТОЧНИК KP.RU