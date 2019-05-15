2019-05-15T17:22:40+03:00
Происшествия

В Ростовской области после аварии сгорел автомобиль, пострадали два человека

По факту ДТП начата проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Место аварии. Фото: УГИБДД РОМесто аварии. Фото: УГИБДД РО
Изменить размер текста:

Накануне, 14 мая, в Шолоховском районе произошла авария, в которой пострадали два человека. Как рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС, около половины четвертого дня на выезде станицы Базковской не поделили дорогу два автомобиля, после столкновения одна из машин сгорела.

В тушении и ликвидаций последствий ДТП принимали участие местные спасатели.

- По предварительным данным, 47-летний водитель ВАЗ-2107 не уступил дорогу встречному ВАЗ-2112, после удара загорелся последний автомобиль, - пояснили в автоинспекции Ростовской области. - Получили травмы оба водителя.

Автоинспекторы еще устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, 2 мая под Ростовом в аварии с участием автобуса и двух легковушек погибла восьмилетняя девочка, трое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Императрица с большой буквы!»: Ирина Аллегрова опубликовала уникальное ретро-фото
В Ростовской области умерли 3 755 дончан с диагнозом ВИЧ
В Ростове-на-Дону у понтонного моста спасатели выручили мужчину, который едва не утонул
Ответственность за коммунальный фонтан в центре Ростова-на-Дону понесут жильцы пострадавшего дома
Отключение света 17 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области два человека отравились сморчками
Под Ростовом на «Самбекских высотах» впервые военные покажут «танковый вальс»
Ограничение проезда в Ростове-на-Дону май-август 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону задержали приезжего парня, который во время драки ограбил прохожего
В Ростовской области зарегистрировано семь случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей
В центре Ростова-на-Дону Toyota RAV 4 провалилась в асфальт
В Ростове-на-Дону расскажут, как пройдет День выпускника ЮФУ-2019
Финалист шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян выступил на «Ростов Арене»
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
«Ростелеком» на Юге организовал видеоконференцию для ветеранов Великой Отечественной войны
Экс-замглавы администрации Шахт отделался условным сроком за коррупционное преступление
В Ростове-на-Дону водитель достал из-под капота жирную крысу