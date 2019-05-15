В Ростовской области после аварии сгорел автомобиль, пострадали два человека
Накануне, 14 мая, в Шолоховском районе произошла авария, в которой пострадали два человека. Как рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС, около половины четвертого дня на выезде станицы Базковской не поделили дорогу два автомобиля, после столкновения одна из машин сгорела.
В тушении и ликвидаций последствий ДТП принимали участие местные спасатели.
- По предварительным данным, 47-летний водитель ВАЗ-2107 не уступил дорогу встречному ВАЗ-2112, после удара загорелся последний автомобиль, - пояснили в автоинспекции Ростовской области. - Получили травмы оба водителя.
Автоинспекторы еще устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, 2 мая под Ростовом в аварии с участием автобуса и двух легковушек погибла восьмилетняя девочка, трое пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU