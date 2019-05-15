В Ростовской области после аварии сгорел автомобиль, пострадали два человека

15 Май 17:11 2019-05-15T17:22:40+03:00

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Накануне, 14 мая, в Шолоховском районе произошла авария, в которой пострадали два человека. Как рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС, около половины четвертого дня на выезде станицы Базковской не поделили дорогу два автомобиля, после столкновения одна из машин сгорела.

В тушении и ликвидаций последствий ДТП принимали участие местные спасатели.

- По предварительным данным, 47-летний водитель ВАЗ-2107 не уступил дорогу встречному ВАЗ-2112, после удара загорелся последний автомобиль, - пояснили в автоинспекции Ростовской области. - Получили травмы оба водителя.

Автоинспекторы еще устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, 2 мая под Ростовом в аварии с участием автобуса и двух легковушек погибла восьмилетняя девочка, трое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU