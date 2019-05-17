В Ростове-на-Дону погиб строитель, упав с восьмого этажа

СЕГОДНЯ 18:32 2019-05-17T18:35:50+03:00

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Региональный следком распространил официальное сообщение о начале проверки по факту гибели 41-летнего строителя. Трагедия случилась в пятницу, 17 мая, на улице Красноармейской, где возводится высотка.

- По предварительным данным, в ходе выполнения строительных работ 41-летний рабочий упал с высоты 8-го этажа, - пояснила «КП-Ростов» Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - В результате полученных при падении телесных повреждений мужчина скончался. Все обстоятельства произошедшего будут установлены ходе доследственной проверки.

Напомним, что похожий случай произошел в Новочеркасске. С лесов, установленных на 33-метровой высоте, упал на стальные конструкции 53-летний мастер из Украины. Мужчину спасти не удалось, он скончался до приезда скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU