+37 в салоне: В Ростове-на-Дону пассажиры автобусов изнывают от жары

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-18T16:42:56+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону с приходом жары жалобы на духоту в автобусах стали сыпаться как из рога изобилия. Один из горожан опубликовал фото, сделанное в салоне общественного транспорта, где на табло красуется температура +37 градусов.

- Для чего покупались новые автобусы?! В жару в салоне автобуса №78 было +37, - подписал он снимок. - По словам водителя, кондиционер не работает. Люди выходят до остановок и идут пешком, находиться внутри просто невозможно!

Интернет-пользователи мгновенно откликнулись на животрепещущую тему.

- То, что жмут и не включают кондиционер, когда он есть, это плохо, - написал один из ростовчан. - Но как люди ездили в автобусах три-пять лет назад, когда кондиционерами и не пахло? Прям все пешком ходили?

На что ему ответили:

- Старые автобусы со всех щелей продувались. Окна не надо было открывать: они полностью открывались и были большие люки, а сейчас глухие окна с узкой форточкой вверху, до которой не дотянуться, а если кто и дотянулся - ее очень сложно открыть, а открытая она не очень-то и помогает. Люки вообще сейчас выполняют только функции запасного выхода, а не проветривания. Так что да: в новых автобусах без кондиционера просто НЕВЫНОСИМО.

К слову, как рассказал в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM руководитель городского Департамента транспорта Христофор Ермашов, траты на работающие кондиционеры уже заложены в тариф на проезд. Кроме того, сообщать о нарушениях можно на телефоны горячих линий.

ИСТОЧНИК KP.RU