В центре Ростова-на-Дону ветер повалил дерево на припаркованные машины

СЕГОДНЯ 00:02 2019-05-19T00:02:57+03:00

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Днем, 18 мая, сильный ветер стал причиной раскола крупного дерева в центре Ростова. Очевидец сообщил, что по адресу Университетский, 123 рухнула огромная ветка. Под ней оказались два припаркованных автомобиля. Фотографии с пострадавшими машина появились в социальной сети.

Похожие ЧП случились в этот день и в Батайске, на улице Мира, 111, и в Азове, в переулке Черноморском.

Добавим, что, по сообщению синоптиков, 19 мая в Ростове ожидается восточный и северо-восточный ветер 5-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. При этом будет довольно солнечно, температура воздуха поднимется до +27 градусов. Дождя не предвидится. Такая погода сохранится и на начало новой рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU