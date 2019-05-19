И не тратиться на валидаторы: трамваи Ростова-на-Дону предложили сделать бесплатными

СЕГОДНЯ 00:13 2019-05-19T00:18:36+03:00

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Депутат ростовской гордумы Анатолий Котляров предложил сделать городской трамвай бесплатным. Свою идею народный избранник озвучил на встрече сотрудников Департамента транспорта с населением. Речь идет о том, что дотировать этот вид общественного транспорта на 100 процентов, ведь он и так работает при поддержке властей. Зато не нужно будет устанавливать в вагонах оборудование для оплаты проезда.

- Трамвай у нас планово убыточный. Цифры говорят о том, что одна поездка обходится в более 150 рублей. Я считаю, что нет смысла нести расходы на валидаторы и так далее, - цитирует Котлярова портал 1Rnd.

Добавим, что на сегодняшний день в Ростове функционируют всего пять маршрутов. Стоимость проезда в них - всего 17 рублей, тогда как в автобусах - 24 рубля (без транспортной карты).

ИСТОЧНИК KP.RU