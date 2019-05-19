2019-05-19T00:18:36+03:00
Общество

И не тратиться на валидаторы: трамваи Ростова-на-Дону предложили сделать бесплатными

Идея поступила от местного депутата
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Бесплатные трамваи обрадовали бы жителей Ростова.Бесплатные трамваи обрадовали бы жителей Ростова.Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Депутат ростовской гордумы Анатолий Котляров предложил сделать городской трамвай бесплатным. Свою идею народный избранник озвучил на встрече сотрудников Департамента транспорта с населением. Речь идет о том, что дотировать этот вид общественного транспорта на 100 процентов, ведь он и так работает при поддержке властей. Зато не нужно будет устанавливать в вагонах оборудование для оплаты проезда.

- Трамвай у нас планово убыточный. Цифры говорят о том, что одна поездка обходится в более 150 рублей. Я считаю, что нет смысла нести расходы на валидаторы и так далее, - цитирует Котлярова портал 1Rnd.

Добавим, что на сегодняшний день в Ростове функционируют всего пять маршрутов. Стоимость проезда в них - всего 17 рублей, тогда как в автобусах - 24 рубля (без транспортной карты).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Совесть? У меня ее нет": Виктория Лопырева сразила поклонников новым нарядом
Молодой ростовчанин стал вице-чемпионом мира по тхэквондо
В центре Ростова-на-Дону ветер повалил дерево на припаркованные машины
«Соблазнительная, жаркая, аппетитная»: «Мисс Россия» Татьяна Котова устроила для поклонников видеоэкскурсию
В Ростове-на-Дону на празднике «Донской селедки» приготовили две тонны рыбы
+37 в салоне: В Ростове-на-Дону пассажиры автобусов изнывают от жары
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по компенсациям взносов на капремонт
В Ростове-на-Дону из-за забега общественный транспорт поедет по другому
Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 21-22 мая 2019: где и когда
«Не пловчиха! Балерина!»: Известная спортсменка Юлия Ефимова опубликовала сногсшибательное фото
Ростовчанин через подставные фирмы обернул 700 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и маршрутка: пострадала женщина-пешеход
«Хожу и напеваю»: Рома Зверь из Таганрога выпустил новый альбом
Экскурсию по ростовскому аэропорту «Платов» провели для Дмитрия Медведева
В Ростове-на-Дону ограничат движение на Мечникова и Вавилова
В Ростове-на-Дону главбух управления ЖКХ выдала зарплату "мертвым душам" на 3 млн рублей