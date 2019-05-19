В полумарафоне "ЗаБег" приняли участие две тысячи ростовчан

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-19T12:57:09+03:00

Ростов-на-Дону участвовал во всероссийском забеге в третий раз

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 19 мая, в центре Ростова-на-Дону прошел полумарафон «ЗаБег». По данным городской администрации, в этой всероссийской акции приняли участие около двух тысяч местных жителей.

Добавим, что забег стартовал одновременно в 19 городах России. Участники могли выбрать для себя удобную дистанцию в 5, 10 или 21 километр. Организаторы приготовили для бегунов фан-зону с развлечениями, дипломы и медали, а также специальную двухкилометровую трассу для детей, которую юные участники смогли пройти вместе с родителями.

Ростов участвует в данной спортивной акции уже в третий раз. Для ее проведения было ограничено движение по Театральной площади, Большой Садовой, проспекту Соколова, Ворошиловскому мосту, улицам Левобережной, Советской и Седова, а также изменены схемы движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU