2019-05-19T13:13:56+03:00
Происшествия

В Зернограде "вор-электрик" снял со столбов 5,5 км линий электропередачи

Часть проводов он успел продать
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: "Донэнерго".Фото: "Донэнерго".
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В городе Зернограде полицейские раскрыли кражу проводов воздушных линий электропередачи. О пропаже ценного ресурса им сообщил представитель энергетической компании. По данному делу был задержан 55-летний мужчина.

- Злоумышленник в течение трех ночей с помощью специальных средств для подъема залезал на столбы электропередач и срезал провода, - рассказали в полиции. - Таким образом, он похитил 5,5 километра провода воздушных линий электропередачи, причинив ущерб энергетической компании на сумму около 40 тысяч рублей.

Как выяснилось, часть похищенного мужчина успел продать и вырученные деньги уже потратил. Другую часть проводов стражи порядка изъяли и собираются передать законным владельцам. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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