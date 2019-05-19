В Зернограде "вор-электрик" снял со столбов 5,5 км линий электропередачи
В городе Зернограде полицейские раскрыли кражу проводов воздушных линий электропередачи. О пропаже ценного ресурса им сообщил представитель энергетической компании. По данному делу был задержан 55-летний мужчина.
- Злоумышленник в течение трех ночей с помощью специальных средств для подъема залезал на столбы электропередач и срезал провода, - рассказали в полиции. - Таким образом, он похитил 5,5 километра провода воздушных линий электропередачи, причинив ущерб энергетической компании на сумму около 40 тысяч рублей.
Как выяснилось, часть похищенного мужчина успел продать и вырученные деньги уже потратил. Другую часть проводов стражи порядка изъяли и собираются передать законным владельцам. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU